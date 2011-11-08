Польська PGNIG планує підвищити ціни на газ для населення щонайменше на 20% – ЗМІ

Варшава. Польська державна нафтогазова компанія PGNIG хоче підвищити ціни на газ, що поставляється домогосподарствам, наступного року, принаймні, на 20 відсотків, що приведе до збільшення витрат тільки на опалення від 10 до майже 20 доларів на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише польська Gazeta Wyborcza від 8 листопада.

За даними газети, компанія вже подала заявку на збільшення ціни на газ для домогосподарств до URE, що затверджує тарифи на енергоносії в країні, але традиційно не інформує, наскільки хоче підвищити ціни наступного року.

За неофіційними повідомленнями, які наводить газета, PGNIG у своїй заявці пропонує збільшити ціни, щонайменше, на 20%.

GW зазначає, що зараз домогосподарства платять за опалення газом по 0,45 цента (1 долл. = 3,1 злот.) за кубометр, що в середньому з урахуванням ПДВ обходиться сім`ям приблизно 100 доларів на місяць (без оплати за доставку газу).

«Зазвичай URE стримує апетити PGNiG, але навіть якщо підвищення становитиме «лише» 10%, то за газ для опалення доведеться платити приблизно на 10 доларів більше», - пише газета, вказавши, що частина поляків використовують газ також для приготування їжі.

Видання також зазначило, що, за даними російських ЗМІ, в 2010 році Польща платила за газ, що імпортується з Росії, в середньому 336 доларів за тисячу кубометрів, тоді як її найбільший західний сусід Германія - 271 долар, а Велика Британія - 191 долар.

Як повідомляв УНІАН, учора компанія PGNiG оголосила про початок процедури розгляду її спору з російським «Газпромом» про ціну газу, що поставляється до Польщі, у міжнародному Арбітражному суді в Стокгольмі.

За неофіційними даними, поляки хочуть одержати від росіян 10% знижки, що дозволить країні, яка імпортує щороку близько 10 млрд. кубометрів російського газу, заощадити більш як 0,5 млрд. доларів.

38-мільйонна Польща за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, імпортуючи решту газу з Російської Федерації.