Реформи «Нафтогазу» не буде, поки олігархи не вирішать питання його приватизації

Реформа НАК «Нафтогаз України» не розпочнеться доти, поки українські олігархічні групи не домовляться про розподіл найцікавіших активів компанії. Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру "НОМОС" Михайло ГОНЧАР сьогодні пыд час круглого столу "Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією", організованого Інститутом Горшеніна.

Як передає кореспондент УНІАН, кажучи про причини затягування реорганізації «Нафтогазу», М.ГОНЧАР зазначив, що реформування компанії закінчиться приватизацією її активів. «Поки що ж реформування «Нафтогазу» не відбувається, оскільки між конкуруючими олігархічними групами немає чітких домовленостей, затверджених на найвищому рівні, про те, кому що дістанеться. «Нафтогаз» - це ціла імперія підприємств: видобувних, транспортних, реалізуючих. В Україні існує три потужні вертикально інтегровані політико-олігархічні групи, кожна з яких вже відкусила шматок енергетичного сектору і збирається прихопити ще», - сказав експерт.

При цьому він переконаний, що реформа «Нафтогазу» має відповідати інтересам держави і зобов`язанням України перед європейським співтовариством, узятим нею в енергетичній сфері. «Але, на жаль, у цьому напрямку нічого не робиться. Поки що ми можемо говорити тільки про міжолігархічні переговори», - додав М.ГОНЧАР.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, які займаються транзитом і видобуванням газу, «Нафтогаз» буде ліквідований. Також М.АЗАРОВ підкреслив, що ліквідація компанії приведе до перегляду діючих газових контрактів з «Газпромом».

Після цього голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого будуть переглянуті всі існуючі угоди щодо співпраці двох компаній.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня забезпечити підготовку і подати на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування «Нафтогазу».