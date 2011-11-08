Справа Тимошенко відкрила європейцям очі на проблеми у газових домовленостях з РФ - експерт

У перебігу суду на екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО європейська громадськість змогла усвідомити, наскільки глибока для України проблема виконання домовленостей з РФ про поставки газу від 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Київського міжнародного енергетичного клубу "Q-club" Олександр ТОДІЙЧУК сьогодні під час круглого столу "Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією" в Інституті Горшеніна.

За його словами, до початку судового розгляду у справі Ю.ТИМОШЕНКО в Європі мали дуже поверхневе уявлення про умови поставок російського газу в Україну. «Відкрили кран - пішов газ, і в Європі на цьому заспокоїлися. Сьогодні багато європейців насправді дивуються - невже ви дійсно платите таку ціну? Тобто, ця судова справа, при всьому її негативі, все ж таки принесла Україні невелику користь. Навіть пересічні громадяни Євросоюзу одержали інформацію про те, якою ціною Україна в січні 2009 року розв‘язала газовий конфлікт з Росією. У результаті, громадська думка в Європі, хай і з запізненням, але починає переходити на бік України», - сказав експерт і додав: «Росіяни теж розуміють, що ціна для України несправедлива, але продовжують закриватися «харківськими угодами», мовляв, ми вам вже 100 доларів подарували, а ви ще чогось хочете. На заході «Газпром» саме і намагається довести, що українці постійно вимагають все більших знижок».

У свою чергу, директор енергетичних програм Центру "НОМОС" Михайло ГОНЧАР зазначив, що, на думку багатьох європейських експертів, проблема для України полягає не лише у договорі, укладеному в січні 2009 року, але й у попередніх домовленостях з РФ. «У 2009 році ми вже значною мірою пожинали плоди січня 2006 року. Всі чудово пам`ятають, що такої підтримки і довіри до України з боку Європи, яка була в 2006 році, не було ніколи. Газова війна 2006 року сприймалася у Брюсселі як покарання за «помаранчеву революцію». Але росіяни і в 2006, і в 2009 році змогли віднайти такий корупційний інструмент дії на українську політико-олігархічну владу, який дозволив їм досягти своїх інтересів, а Україні - втратити підтримку Євросоюзу», - підкреслив М.ГОНЧАР.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади упродовж трьох років після відбування покарання.

25 жовтня захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що передав до канцелярії Печерського райсуду Києва апеляцію на вирок Ю.ТИМОШЕНКО у «газовій» справі.