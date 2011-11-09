Газпром: середня ціна газу для країн колишнього СРСР за 6 міс. становила 255 дол.

Москва. У першому півріччі 2011 року середня ціна російського газу для країн колишнього Радянського Союзу становила 7630,5 крб. за тис. куб. м. (близько 255 дол.)

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це йдеться в консолідованих проміжних результатах діяльності компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за I півріччя 2011 року.

Чиста виручка від продажу (за вирахуванням ПДВ і митних зборів) у країни колишнього Радянського Союзу становила 331 434 млн. крб. При цьому було поставлено 46,8 млрд. куб. м.

За аналогічний період 2010 року чиста виручка від продажу (за вирахуванням ПДВ і митних зборів) у країни колишнього Радянського Союзу становила 188 152 млн. крб. при середній вартості 6 848,2 крб. (близько 228 дол.) за тис. куб. м. Було поставлено 31,6 млрд. куб. м.

Водночас чиста виручка від продажу газу (за вирахуванням акцизу і митних зборів) до Європи та інших країн у першому півріччі 2011 року становила 742 212 млн. крб. Було поставлено 86,6 млрд. куб. м при середній ціні 10 356,0 за тис. куб. (близько 345 дол.).

Окрім того, чиста виручка від продажу (за вирахуванням ПДВ) газу в Росії в першому півріччі цього року становила 398 630 млн. крб. Було поставлено 154,2 млрд. куб. м при середній ціні 2 585,6 крб. за тис. куб. м (близько 86 дол.).

Довідка УНІАН. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб.