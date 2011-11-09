Апеляційний суд Угорщини відновив права Group DF на Emfesz

8 листопада 2011 року Апеляційний суд Угорщини виніс остаточну ухвалу, яка підтвердила, що продаж компанії Emfesz за 1 долар США у квітні 2009 року юридично не мав місця.

Про це сказано у повідомленні департаменту зовнішніх зв'язків і комунікацій компанії Group DF, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні сказано, що Апеляційний суд підтвердив, що у Іштвана ГОЦИ не було належного доручення на момент, коли він обманним шляхом продав компанію Emfesz без відома її легітимного власника компанії Mabofi Holdings Limited (зареєстрована на Кіпрі, є частиною холдингу Group DF, у який входять активи бізнесмена Дмитра ФІРТАША), своєму помічникові, Тамашу ГАЗДА і зареєстрованій в Швейцарії компанії RosGas, власники якої залишаються невідомими.

Коментуючи рішення Апеляційного суду, керуючий директор Group DF і власник Mabofi Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС заявив: "Ми задоволені рішенням Апеляційного суду. Для відновлення наших прав власності на Emfesz нам довелося чекати два з половиною роки, але ми завжди були упевнені в остаточному успіху, хоча і припускали, що очікування торжества справедливості затягнеться так надовго".

Також у повідомленні зазначено, що хоча це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню, адвокати Mabofi продовжують виражати стурбованість тим, що відновлення Emfesz може бути пов'язане з труднощами.

Нагадаємо, 17 листопада 2010 р. Верховний суд Угорщини виніс остаточну ухвалу, яка підтверджує, що Угорське управління з енергетики (УУЕ), яке регулює національні енергетичні питання, діяло незаконно у схваленні купівлі компанії Emfesz компанією RosGas за 1 долар США у квітні 2009 року.

18 січня 2010 р. Будапештський міськсуд визнав незаконним рішення УУЕ, яким була схвалена операція з продажу Emfesz.

На початку травня 2010 р. компанія Group DF, яка належить бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, заявила, що 100% акціонерного капіталу Emfesz Kft були незаконно передані від кіпрської компанії Mabofi Holdings Limited компанії RosGas AG.

28 квітня 2010 р. Emfesz заявила про зміну постачальника газу з компанії RosUkrEnergo (45% належить Д.ФІРТАШУ, 50% - російському "Газпрому") на RosGas.

Тоді Emfesz повідомила, що RosGas є компанією, яка входить у сферу інтересів "Газпрому".

"Газпром" після цього спростував свій стосунок до компанії RosGas, колишня назва якої Ikron AG.

У травні 2010 р. суд кантони Цуг (Швейцарія) заборонив компанії RosGas відчужувати акції Emfesz.