"Північний потік" може повторити долю "Одеса-Броди"? - експерт

Варшава. Урочисто відкритий вчора, 8 листопада, перший в обхід України і Білорусі газопровід "Північний потік" (Nord Stream) для поставок російського газу до Європи може повторити долю українського нафтопроводу "Одеса-Броди", побудованого близько десяти років тому, який дотепер простоює

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, таку думку висловив експерт аналітичного центру Reuters Breakingviews Джейсон БУШ.

В опублікованому на сайті центру коментарі, який виражає особисту точку зору автора, аналітик зазначив, що відкриття газопроводу видається успіхом Росії, але насправді може не бути таким важливим, як здається.

"Поза сумнівом, 1 тис. 200-кілометрова магістраль - це і чудове технічне досягнення, і перемога російської дипломатії. Але економічні вигоди проекту неочевидні. Прогнози споживання газу в Європі істотно відрізняються, а проблеми єврозони додають невизначеності. Скептики зазначають, що навіть без "Північного потоку" російські газопроводи в Європі здатні поставляти більше газу, аніж передбачено у всіх контрактах "Газпрому" на роки вперед», - пише експерт.

Д.БУШ нагадує, що Nord Stream, яким газ поставлятиметься безпосередньо з Росії до Німеччини, завжди був більш геополітичним, аніж економічним проектом, відзначаючи погіршення фінансового стану російського газового монополіста.

«У "Газпрому" безліч проблем - значні клієнти виступають проти високих цін: за день до відкриття "Північного потоку" польська газова компанія PGNiG подала щодо "Газпрому" позов до арбітражного суду, і навіть Україна, яку "Північний потік", здавалося б, кладе на лопатки, наполегливо вимагає значної знижки. До того ж "Газпром", очевидно, не зміг домовитися про поставки газу до Китаю», - пише аналітик.

«Постає запитання: якщо "Газпрому" насилу вдається утримати існуючих клієнтів, що говорити про придбання нових, які потрібні йому для наповнення, зокрема, "Північного потоку"?», - додає експерт.

Д,БУШ назвав будівництво Nord Stream кращою ілюстрацією несучасних методів ведення бізнесу, які могла собі дозволити російська влада завдяки гарним контактам з національними енергетичними компаніями в Європі, зазначивши, що тепер енергетичну політику ЄС більшою мірою визначає Брюссель, який активно сприяє розвитку конкуренції.

«Якщо "Газпром" не зможе пристосуватися до нових реалій, то тріумфально відкритий "Північний потік" виявиться просто непотрібним. "Газпром" може переконатися в цьому на прикладі все тієї ж України, яка, побудувавши в 2002 році нафтопровід "Одеса-Броди", добилася політичного успіху, - одержала незалежний від російської "Транснафти" маршрут, але за 10 років так і не змогла знайти ресурси для його повноцінного завантаження», - пише експерт.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" пояснює будівництво Nord Stream і заплановане спорудження ще одного обхідного газопроводу South Stream бажанням зменшити залежність від традиційних країн транзитерів - України, через яку компанія традиційно поставляє до Європи 80% свого газового експорту, і Білорусі.

Особливо в контексті двох "газових війн" з Україною у 2006 і 2009 роках, коли останнього разу кілька країн Євросоюзу майже на три тижні залишилися без газових поставок.

Довідка УНІАН. 8 листопада 2011 року в експлуатацію була введена перша нитка газопроводу «Північний потік». Церемонія початку поставок транслювалася в прямому ефірі російським телебаченням. Зокрема, на німецькому узбережжі Балтійського моря в місті Любмін символічний вентиль білого кольору відкрили президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністр Нідерландів Марк РЮТТЕ, прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН, комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР, а також акціонери проекту.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи на церемонії початку поставок газу «Північним потоком», повідомив, що сьогодні відкривається нова сторінка в партнерстві РФ і Євросоюзу.

Потужність вже запущеної першої нитки «Північного потоку» становить 27,5 мільярдів кубометрів на рік, з наступного року, завдяки завершенню будівництва другої нитки, вона буде збільшена до 55 млрд. кубометрів.

Будівництво «Північного потоку» обійшлося консорціуму «Газпрому» з європейськими компаніями, за різними даними, від 7,3 до 8,8 млрд. євро.

«Газпрому» належить 51% у проекті, німецьким Wintershall та E.ON - по 15,5%, французькій GDF Suez і голландській Gasunie - по 9%.

Нафтопровід «Одеса–Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі м. Броди (Львівська обл.), було введено в експлуатацію у 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).