Україна представила в США національний проект «LNG-термінал»

Делегація Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України 8 листопада в Х`юстоні (США) представила лідерам світового нафтогазового ринку національний проект «LNG-термінал».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

У повідомленні наголошується, що презентація проекту пройшла в рамках роуд-шоу «Найкращі інвестиційні можливості у 2011 році в Україні».

Зокрема, учасниками презентації стали американські компанії Halliburton, Cameron, Baker Hughes, Kvaerner. Зазначені компанії оцінили можливості співпраці на різних стадіях реалізації проекту: від будівництва метановозів до участі в поставках скрапленого газу.

«Презентація стала фактичним початком входження світових лідерів нафтогазового ринку в Україну. Це також свідчення високої уваги міжнародного бізнесу до реалізації національних проектів», - сказав голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ.

У свою чергу, як зазначив голова координаційної ради Національного проекту «LNG-термінал» Віталій ДЕМ’ЯНЮК, «презентація викликала позитивну реакцію серед потенційних інвесторів. Найбільше інвесторів зацікавили моделі дохідності проекту «LNG-термінал» і шляхи поставок газу до України».

Як повідомляв УНІАН, у вересні компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське узбережжя Грузії, де газ скраплюватиметься і танкерами морем доставлятиметься у Румунію і далі у Західну Європу).