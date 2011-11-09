Managess Energy цікавиться будівництвом геліоелектростанцій в Херсонській області

Німецька компанія Managess Energy GMBH розглядає питання будівництва геліоелектростанцій в Херсонській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, питання реалізації інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики німецької кампанії Managess Energy GMBH обговорювалося 8 листопада під час зустрічі заступника голови Херсонської облдержадміністрації Михайла МЕЛЬНИКА з представниками німецької компанії.

Під час презентації компанії її керівники повідомили, що вважають Херсонську область перспективним інвестиційним регіоном і готові представити свої напрацювання для подальшої співпраці в сфері нетрадиційних джерел енергетики.

Довідка: Німецька інвестиційна компанія Managess Energy GMBH на сонячному енергетичному ринку присутня більше 19 років. Потужність побудованих електростанцій становить 27 МВт, вкладення коштів - 60-70 млн. євро.

Інвестиційна компанія MAG Managess Invest-projekt GMBH & Co. KG є структурним підрозділом Managess Energy в сфері сонячної енергетики.

Головний офіс компанії розташований в місті Ерфурті (Німеччина). Основні проекти реалізуються компанією в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції, Греції, Чехії та США. В області сонячної енергетики реалізовані великі проекти в Німеччині та Іспанії.

За «сонячним» потенціалом Херсонська область займає одну з перших позицій у країні. Кількість сонячних днів на рік досягає 240, або 65%. Річний потенціал сонячної енергетики в області становить 310 тис. тонн умовного палива, яке дорівнює використанню 267,24 млн. м. куб природного газу, або майже 50% річного споживання областю природного газу (область споживає в середньому 550 млн. м. куб). Річний технічно досяжний потенціал сонячної енергетики по Херсонській області, за даними науковців, становить 310 тис. т умовного палива/рік.