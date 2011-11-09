“Нафтогаз” позичив 550 млн. дол. для розрахунку за газ у жовтні

НАК “Нафтогаз України” залучив кредит "Газпромбанку" у розмірі 550 млн. доларів для розрахунку за газ, поставлений у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

"Ми узяли кредит у розмірі 550 млн. дол. у "Газпромбанку", - сказав В.МАКУХА.

Він повідомив, що кредит взято терміном на один рік і відсоткова ставка становить близько 8%.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відсоткова ставка становить 8,5%.

Як повідомлялося у ЗМІ, у листі до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Нафтогаз України" відзначав нестачу оборотних коштів для проведення розрахунків з "Газпромом" через незадовільні розрахунки підприємств комунальної енергетики, борг яких становить близько 5 млрд. грн., у зв`язку з чим компанія змушена залучити кредитні кошти.

Також в опублікованій в ЗМІ фотокопії листа заступника голови правління "Газпромбанку" Олександра МУРАНОВА до глави "Нафтогазу" Євгена БАКУЛІНА йдеться про згоду банку надати "Нафтогазу" кредит для оплати НАК імпортних поставок російського газу у жовтні під заставу виручки за контрактом на транзит природного газу з ВАТ "Газпром".