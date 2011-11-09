Кабмін схвалив законопроект про ратифікацію угоди з Азербайджаном щодо транзиту нафти

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про ратифікацію угоди з урядом Азербайджану щодо співпраці у сфері транспортування нафти територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

За його словами, угода визначає рамкові умови співпраці у сфері транзиту азербайджанської нафти територією України.

"Йдеться про потенційні обсяги транзиту територією України азербайджанської нафти. Українська сторона забезпечить потужності для транзиту за різними напрямами", - сказав він.

В.МАКУХА нагадав, що сама угода була підписана між сторонами в січні цього року під час всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Азербайджан її вже ратифікував, і ми нарешті виносимо на ратифікацію цей договір", - сказав В.МАКУХА, додавши при цьому, що конкретні обсяги транзиту, а також умови надалі обговорюватимуться на рівні господарюючих суб`єктів.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій ЧЕХ повідомляв, що в міжурядовій угоді з Азербайджаном йдеться про готовність України забезпечити прокачування до 16-20 млн. тонн азербайджанської нафти по своїй території, зокрема транзитом – до 13-17 млн. тонн.

За його словами, угода передбачає транспортування до 3 млн. тонн азербайджанської нафти за внутрішніми маршрутами, а також до 5 млн. тонн - у західному напрямі (Угорщина, Словаччина, Чехія) і до 8-12 млн. тонн - у напрямі Білорусі.