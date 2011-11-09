Янукович схвалив виділення 600 тис. грн. на запобігання аваріям на АЕС
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо забезпечення фінансування перегляду норм і правил з ядерної безпеки для врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Дайічі»).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 20 жовтня. Ним збільшено обсяг видатків за КПКВ 5271020 «Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання» на 600 тис. грн.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що події на АЕС «Фукусіма-1» поставили перед ядерним співтовариством нові виклики: детальний аналіз причин аварії та вивчення її уроків, розробка та реалізація заходів щодо запобігання виникненню важких аварій чи, в разі виникнення, виключення їх негативного впливу на населення та навколишнє середовище.
У документі зазначається, що, враховуючи уроки аварії на АЕС «Фукусіма-Дайічі», Радою національної безпеки і оборони України 8 квітня 2011 року прийнято рішення «Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України», яке введено в дію Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 585/2011. Відповідно до Плану заходів з виконання цього указу, схваленого на засіданні Кабміну 25 травня 2011 року, Державна інспекція ядерного регулювання України здійснює низку невідкладних заходів, зокрема з удосконалення нормативно-правової бази, до виконання яких необхідно залучити компетентних експертів та науковців. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Державній інспекції ядерного регулювання України за КПКВ 5271020 «Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання» передбачено 812,0 тис. грн. РНБО вважала, що ця сума є недостатньою для забезпечення виконання вказаних доручень РНБО, Президента й уряду.