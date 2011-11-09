Грищенко не вважає «Північний потік» альтернативою українській ГТС

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не вважає, що відкритий газопровід «Північний потік» є альтернативою транспортування російського газу до Європи через українську газотранспортну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми відстоювали дуже логічну, раціональну, переконані, також і економічно обгрунтовану позицію, що найкоротший, найбільш екологічно безпечний шлях доставки газу не тільки з Росії, але й з Центральної Азії до Європи пролягає через Україну», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що «Північний потік» прокладений по дну Балтійського моря, де є велика кількість заповідників, залишки мін часів Другої світової війни, а також затоплена хімічна зброя. Міністр висловив думку, що «Північний потік» був не найкращим вирішенням проблеми безпечного постачання газу до Європи.

«Ми не бачимо у «Північному потоці» критично важливу альтернативу тим можливостям, які надає наша газотранспортна система. Відтак без України для забезпечення потреб Європи ні Росія, ні сама Європа не обійдуться. Питання полягає в іншому: як зробити так, щоб і ми, перш за все, і Європа, і Росія відчували впевнено, комфортно, з розумінням балансу інтересів в організації саме такої системи постачання газу, яка задовольнила б усіх», - сказав К.ГРИЩЕНКО.