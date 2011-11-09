ПРООН проведе екологічний аудит трьох районів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Програма розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) у 2012 році розпочне реалізацію в Україні проекту "Врахування екологічних чинників при стратегічному плануванні на регіональному рівні територій, що постраждали від Чорнобильської катастрофи".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході презентації проекту повідомив старший програмний менеджер ПРООН Сергій ВОЛКОВ.

За його словами, проект, співфінансований урядом Польщі, розраховано на 2 роки.

В ході його реалізації планується провести екологічний аналіз актуальної ситуації, що склалася в Рокитнівському районі Рівненської області, в Богуславському районі Київської області, в м. Коростень і Коростенському районі Житомирської області, які мають статус районів, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи.

Крім вивчення нинішнього рівня радіологічної забрудненості вказаних територій у ході дослідження планується торкнутися ряду інших екологічних проблем, зокрема дослідити рівень забрудненості районів несанкціонованими полігонами побутових відходів, оцінити стан джерел питної води, а також вивчити потенціал з погляду впровадження енергоефективних технологій з переходом на використання відновлюваних джерел енергії.

С. ВОЛКОВ зазначив, що узагальнення цих даних дасть змогу у подальшому сформувати уявлення про кожен з регіонів з погляду доступу до інформації як місцевих громад, органів місцевого самоврядування, так і потенційних інвесторів.

Як зазначив радник президента Польщі Єжи ОСЯТИНСЬКИЙ, внесок уряду Польщі в цей проект становить 200 тис. дол., або 1,6 млн. грн., які вже профінансовано.