У Єгипті вшосте за рік підірвали трубопровід, який забезпечує газом Ізраїль та Йорданію
10:21, 10 листопада 2011Енергетика
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Біля міста Ель-Ариш в Єгипті підірвано трубопровід, по якому надходить газ в Ізраїль та Йорданію. Це шостий такий випадок за рік, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що згідно з першими даними, це була диверсія. Роботу газопроводу довелося припинити.
За словами жителів Ель-Ариша, з міста було видно вогонь.
Останній раз газопровід підірвали наприкінці вересня.
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