У Єгипті вшосте за рік підірвали трубопровід, який забезпечує газом Ізраїль та Йорданію

Біля міста Ель-Ариш в Єгипті підірвано трубопровід, по якому надходить газ в Ізраїль та Йорданію. Це шостий такий випадок за рік, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що згідно з першими даними, це була диверсія. Роботу газопроводу довелося припинити.

За словами жителів Ель-Ариша, з міста було видно вогонь.

Останній раз газопровід підірвали наприкінці вересня.