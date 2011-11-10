У Єгипті вшосте за рік підірвали трубопровід, який забезпечує газом Ізраїль та Йорданію

10:21, 10 листопада 2011
Енергетика
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Біля міста Ель-Ариш в Єгипті підірвано трубопровід, по якому надходить газ в Ізраїль та Йорданію. Це шостий такий випадок за рік, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що згідно з першими даними, це була диверсія. Роботу газопроводу довелося припинити.

За словами жителів Ель-Ариша, з міста було видно вогонь.

Останній раз газопровід підірвали наприкінці вересня.

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