Вступ Росії до СОТ надасть Україні можливість впливати на позицію щодо газу – експерт

Москва. Після вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у України може з`явитися можливість впливати на позицію РФ щодо газу.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив директор російських і азіатських програм Інституту світової безпеки Микола ЗЛОБІН (США).

«Я думаю, що вступ Росії до СОТ поставить її протягом найближчого року зовсім в іншу економічну ситуацію, і можуть з`явиться якісь інші можливості у України впливати на позицію Росії, зокрема в питанні газу», - сказав М.ЗЛОБІН.

Він відзначив, що дуже довго тривав переговорний процес щодо вступу РФ до СОТ, і вже багато хто не дуже уявляє, що це означатиме для конкретних галузей промисловості.

М.ЗЛОБІН вважає, що конфігурація російської зовнішньоекономічної діяльності може змінитися дуже сильно, саме в результаті цього можуть з`явиться важелі впливу.

Він відзначив, що, вступаючи до СОТ, Росія відкриває свій ринок і сама отримує доступ на ринки третіх країн.

«Інакше кажучи, тиск імпорту на внутрішній російський ринок посилиться, а деяким галузям доведеться працювати разом з сильними конкурентами з-за кордону, у тому числі і з України», - сказав М.ЗЛОБІН.

«Якщо підходити до економіки Росії комплексно, можуть з`явиться важелі для виходу на комплексну угоду, куди можна включити питання і щодо газу», - додав він.

М.ЗЛОБІН відзначив, що заява з боку України щодо членства Росії у СОТ виглядає як метушня, «не гідна двох держав».

«Не варто уподібнюватися Грузії і використовувати шантаж на останньому етапі, тим більше це викличе значне роздратування ЄС. Не впевнений, що погіршення відносин з РФ варте цього…Не треба метушиться», - сказав М.ЗЛОБІН.

«Зі вступом Росії до СОТ вже нічого зробити не можна – цей потяг пішов. Усі питання з Україною були давно узгоджені», - додав він.

На його думку, зараз Україна не має ніяких важелів використовувати тему СОТ на переговорах щодо газу.

Він відзначив, що не знає прецедентів, коли на фінальному етапі якась країна відкликала свою згоду на вступ іншої країни до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна використовує при проведенні переговорів щодо ціни на російський газ для України ситуацію зі вступом Росії до Світової організації торгівлі.

А.КЛЮЄВ відзначив, що «у 2008 році прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала лист про згоду зі вступом Росії до СОТ, але ми цим питанням займаємося, і такий важіль ми використовуємо у переговорах з Росією щодо зміни умов контракту поставок газу до України».

Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі 15 грудня п.р. на міністерській зустрічі організації.