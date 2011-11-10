АМК видав рекомендації щодо цін на ринку зрідженого газу

Антимонопольний комітет офіційно рекомендував Міністерству економічного розвитку і торгівлі і Міністерству енергетики і вугільної промисловості України вжити заходи зі створення прозорих механізмів ціноутворення на ринку зрідженого газу.

Як повідомляє Урядовий портал, зокрема, міністерства повинні, по-перше, забезпечити конкурентне середовище під час формування цін на зріджений газ в умовах максимального об'єму ресурсу, який пропонується, і прозорий доступ споживачів до цього ресурсу.

По-друге - організовувати проведення аукціонів за умов реалізації виробниками зрідженого газу усіх наявних у них об'ємів. А також не допускати в майбутньому значного зниження об'ємів пропозицій зрідженого газу на спеціалізованих аукціонах.

По-третє - міністерства повинні впровадити чітку і прозору процедуру визначення переліку документів для отримання довідки, погодженої із зацікавленими органами влади і виконавчими органами міських рад, про об'єм і напрям реалізації зрідженого газу.

Як встановив АМК, дійсна система аукціонних торгів не забезпечує встановлення конкурентних цін на ринку зрідженого газу.

Це підтверджується тим, що упродовж останніх років на ринку постійно відбуваються цінові збурення, які виникають передусім в результаті дій учасників аукціонних торгів. Про це, зокрема, свідчать скарги споживачів щодо необгрунтованого завищення цін на зріджений газ у серпні і вересні 2011 року, йдеться у повідомленні.