Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей

14:22, 10 листопада 2011
Енергетика
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Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Києві.

“З усіх принципових питань, які обговорювалися, ми проводимо технічне оформлення і реалізацію цих домовленостей”, - сказав він.

При цьому він нагадав, що основою переговорів, що ведуться зараз між Україною і Росією в газовій сфері, послужила зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Завидово (Росія) у вересні.

Нагадаємо, під час зустрічі президентів України і Росії, а також прем`єр-міністра Росії, яка відбулася 24 вересня в підмосковній резиденції "Завидово", обговорювався широке коло питань двосторонньої співпраці, зокрема, і питання співпраці в сфері транзиту постачання газу в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в Києві в рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За підсумками зустрічі «Газпромом» було зазначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно, на даний момент розглянуто великий перелік складних питань.

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