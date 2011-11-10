«Газпром» розпочав будівництво потужного ПСГ для забезпечення «Північного потоку»

Сьогодні "Газпром" почав будівництво Бєднодем’янівського підземного сховища газу (ПСГ), яке буде задіяне в забезпеченні експортних постачань газу, зокрема, по газопроводу "Північний потік".

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ "Газпром".

"ПСГ увійде до числа найбільших об'єктів зберігання газу в Росії і стане одним з базових сховищ для покриття сезонної нерівномірності споживання газу (у тому числі, в періоди аномальних похолодань) у центральній частині країни. Крім того, ПСГ буде задіяне в забезпеченні експортних постачань газу, зокрема, по газопроводу "Північний потік", - сказано у повідомленні.

Бєднодем’янівське ПСГ створюється у водоносних структурах на межі Пензенської області і Республіки Мордовія. У рамках будівництва передбачено спорудження компресорної станції (КС) потужністю 30 МВт, установки підготовки газу і газозбірних пунктів, буріння і підключення 127 експлуатаційних свердловин.

ПСГ вводитиметься в експлуатацію поетапно. До сезону відбору 2015-2016 років, коли сховище почне роботу, планується ввести активну місткість на 2 млрд. куб. м газу, КС і 41 експлуатаційну свердловину.

До осінньо-зимового періоду 2019-2020 років передбачено виведення сховища на проектні показники: активна місткість - 5 млрд. куб. м газу, максимальна добова продуктивність на початок сезону відбору - 70 млн. куб. м середньодобова продуктивність в грудні-лютому - 43 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в експлуатацію введена перша нитка газопроводу "Північний потік".

Довідка УНІАН. ПСГ є невід'ємною частиною Єдиної системи газопостачання Росії (ЄСГ) і розташовані в основних районах споживання газу. Використання ПСГ дозволяє регулювати сезонну нерівномірність споживання газу, знижувати пікові навантаження в ЄСГ, забезпечувати гнучкість і надійність постачань газу. Мережу ПСГ забезпечує в опалювальний період до 20% постачань газу російським споживачам, у дні різких похолодань ця величина досягає 30%.

На території Російської Федерації експлуатується 25 об'єктів підземного зберігання газу, найбільшим з яких є Північно-Ставропільське ПСГ з активною місткістю 24 млрд. куб. м газу. Потенційна максимальна добова продуктивність ПСГ на початок сезону відбору складає 647,7 млн. куб. м, середньодобова продуктивність ПСГ в грудні-лютому - 522,1 млн. куб. м. Оперативний резерв газу складає 65,2 млрд. куб. м.

Розширення потужностей ПСГ - одне зі стратегічних завдань "Газпрому". У 2011-2015 роках планується збільшити потенційну максимальну добову продуктивність ПСГ на 40%.