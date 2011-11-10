Білоруський посол вважає причиною кризи дорогі імпортні енергоресурси

Причиною економічної кризи в Білорусі, яка спричинила девальвацію білоруської валюти на 200%, є надто дорогі енергоресурси, які країна імпортує.

Про це журналу Weekly.ua повідомив посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО. «З початку року вкотре раз практично вдвічі зросли ціни на енергоресурси, що імпортувалися, а їхня частка в білоруському імпорті велика. Ми лише на 20% забезпечені власною енергетикою, - заявив дипломат. - Співпало за часом і різке збільшення ввезення імпортних товарів, насамперед легкових автомобілів, через очікуване підвищення ввізних митних зборів».

При цьому посол зазначив, що кризу 2008–2009 рр. білоруси пережили значно легше, ніж багато інших країн. «Ви ж пам`ятаєте, що тоді обвалилася гривня, були дефолти в Росії і на Заході. Як і у вас, у Білорусі видавалося дуже багато кредитів населенню, але при цьому держава всім гарантувала повернення вкладів. Тому відтоку грошей з фінансової системи, як у Росії чи в Україні, у нас тоді не було. Хвиля кризи накрила Білорусь пізніше. Стало непросто відразу мобілізувати дуже велику кількість валюти, щоб розплатитися за все це навіть з урахуванням зростаючих обсягів експорту», - пояснив В.ВЕЛИЧКО.

Посол також заявив, що сьогодні білоруські підприємства працюють стабільно: «ВВП зростає - 111%, у нас найнижче безробіття - 0,7%. Наша продукція в результаті девальвації стала ще більш конкурентоспроможною. Темпи зростання експорту випереджають темпи імпорту, і, як результат, стабілізується торгове сальдо. На експорт ідуть БЄЛази, трактори, МАЗи та інші товари, адже виробляємо ми значно більше, ніж споживаємо. Країна випускає і експортує 33% великовантажних автомобілів у світі».