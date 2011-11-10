ЄБРР виділить «Мегабанку» 13,5 млн. дол. за програмою підвищення енергоефективності
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить «Мегабанку» (Харків) п`ятирічний кредит у розмірі 13,5 млн. дол. у рамках Програми підвищення енергоефективності в Україні (UKEEP).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЄБРР.
Мета програми - фінансування енергозбереження та інвестування в раціональне використання енергоресурсів організацій приватного сектору.
В рамках проекту кредити будуть видаватися підприємствам малого та середнього бізнесу, виключно для фінансування програм з енергоефективності.
Відповідний договір сторони мають намір підписано 14 листопада ц.р. в Києві.
На сьогоднішній день «Мегабанк» реалізує з ЄБРР дві довгострокові програми підтримки підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках укладених кредитних угод з ЕБРРР на загальну суму 35 млн. дол.