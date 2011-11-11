«Нафтогаз» за 9 місяців збільшив прибуток на 16,5 млрд. грн. – до 17,2 млрд. грн.

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершило січень-вересень з чистим прибутком 17,19 млрд. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий прибуток становив 0,7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, у січні-вересні «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 25,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 75,13 млрд. грн.

«У зв`язку зв зростанням цін на природний газ, що імпортується, фінансове навантаження на компанію постійно збільшується. Разом з тим, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залишається фінансово збалансованою компанією і своєчасно розраховується за своїми зовнішніми і внутрішніми зобов`язаннями», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік «Нафтогаз України» завершив з чистим збитком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий прибуток компанії становив 1 млрд. 258,645 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.