Мінськ планує скерувати у 2012р. на будівництво АЕС 230 млрд. білоруських рублів

Мінськ. Білорусь не планує у 2012 році зменшувати бюджетне фінансування будівництва АЕС і надасть на ці цілі 230 млрд. білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це сказав журналістам директор держустанови "Дирекція будівництва атомної електростанції" Михайло ФІЛІМОНОВ 10 листопада в м. Островець (Гродненська обл.).

"Починаючи з 2007 року, на будівництво інфраструктури білоруської АЕС було спрямовано 400-450 млрд. рублів. Наступного року білоруська сторона планує надати на роботи на Островецькому майданчику 230 млрд. рублів. При цьому 180 млрд. рублів планується використовувати на виробничу базу АЕС, а ще 50 млрд. рублів - на житло", - сказав директор будівництва АЕС.

Він також підкреслив, що російський кредит, який Білорусь планує залучити у реалізації проекту з будівництва АЕС, поширюватиметься тільки на будівництво самої атомної станції.

Роботи з будівництва котловану для першого енергоблока білоруської АЕС планується почати навесні 2012 року.

"На сьогоднішній момент підготовлений майданчик, на якому буде побудований перший енергоблок. Котлован матиме глибину 13 м, причому пастка розплаву знаходитиметься на глибині понад 8 м", - сказав М. ФІЛІМОНОВ.

Він також зазначив, що перші об'єкти на території атомної електростанції почнуть вводити з червня 2012 року.

"Передусім, це стосується господарства бетонного розчину, яке є першочерговим об'єктом. Також будуть побудовані адміністративно-побутові будівлі для розміщення інженерно-технічного персоналу замовника і генпідрядника", - сказав директор будівництва.

За його словами, зараз на майданчику працюють близько 150 осіб, в основному співробітники "Бєленергобуду".

"Ведеться будівництво декількох споруд, включаючи адміністративну будівлю з їдальнею і складські приміщення для генпідрядника. Всього ж для будівництва білоруської АЕС планується створити структурний підрозділ загальною чисельністю 5-6 тис. осіб" - підкреслив М. ФІЛІМОНОВ.

Він зазначив, що на будівельні роботи припаде близько 2,5 млрд. дол. від загальної вартості проекту з будівництва АЕС, який на сьогодні оцінюється приблизно в 9 млрд. дол. Причому, з 2,5 млрд. дол. одна частина піде на загальнобудівельні роботи, інша - на тепло- і електромонтажні роботи.

"Якщо для електромонтажних робіт планується залучати російських фахівців, оскільки в цій області повинні працювати фірми, що мають відповідні ліцензії, то усі інші роботи можуть виконувати білоруські фірми" - вважає директор будівництва.

Довідка УНІАН. Атомна електростанція у Білорусі споруджуватиметься на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленому ВАТ "Санкт-петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторский інститут "Атоменергопроект" (входить в російську держкорпорацію "Росатом"). Очікується, що перший енергоблок АЕС буде запущений у 2017 році, другий - у 2018-му. Ці два енергоблоки будуть великої одиничної потужності - по 1200 МВт, тоді як сьогодні уся білоруська енергосистема складає приблизно 8 тис. МВт.

Планується, що угода про виділення російського держкредиту на будівництво АЕС у Білорусі може бути підписана цього року. Він покриватиме 90% вартостей контракту.

11 жовтня поточного року між ЗАТ "Атомбудекспорт" (Росія) і ДУ "Дирекція будівництва атомної електростанції" (Білорусь) підписана контрактна угода зі спорудження двох енергоблоків білоруської АЕС.