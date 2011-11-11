Заборгованість теплопостачальних компаній Житомирської обл. за природний газ загрожує енергобалансу регіону - "Житомиргаз"

Заборгованість теплопостачальних компаній Житомирської області за спожитий природний газ загрожує енергобалансу регіону, вважає голова правління ПАТ «Житомиргаз» Валентин ЮЩЕНКО.

За його словами, повідомляє прес-служба ПАТ "Житомиргаз", рівень розрахунків підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ складає 12,6%, а заборгованість перед ПАТ «Житомиргаз» у жовтні-листопаді перевищила 9,3 млн. гривень. В.ЮЩЕНКО повідомив, що станом на 9 листопада чотири з 29 підприємств теплоенергетики Житомирської області взагалі не розрахувались за спожитий у жовтні-листопаді газ, а 9 теплопостачальних компаній сплатили менше 50% спожитого газу.

Голова правління ПАТ «Житомиргаз» відзначив, що компанія зобов‘язана припинити газопостачання у відповідності до вимог законодавства та діючих контрактів на постачання газу. Керівники підприємств теплоенергетики, які не платили за спожитий газ, були попереджені про припинення газопостачання за тиждень. «Незважаючи на непогашені борги, «Житомиргаз» відновив газопостачання усіх боржників», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Неплатежі теплопостачальних компаній створюють значну загрозу для енергобалансу Житомирської області та всієї країни», – сказав голова правління ПАТ «Житомиргаз». «Заборгованість постачальників тепла за спожитий газ перед газорозподільними мережами передається далі та переростає в борг перед НАК «Нафтогаз України». В масштабах країни вся сукупність неплатежів стає загальнонаціональною фінансовою проблемою, яка може призвести до недофінансування важливих соціальних програм, в тому числі і в Житомирській області», – відзначив В.ЮЩЕНКО.