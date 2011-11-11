Депутат пропонує уточнити законодавство про «зелені тарифи»

Народний депутат Ігор ГЛУЩЕНКО пропонує внести зміни до законодавства, що регулює т.зв. правило «місцевої складової» при будівництві об`єктів альтернативної енергетики в частині уточнення тимчасових рамок дії обов`язкових пайових коефіцієнтів обладнання та робіт вітчизняного походження, за яких компанії можуть претендувати на отримання т.зв. «зелених тарифів».

Відповідний законопроект зареєстрований депутатом у Верховній Раді 11 листопада (№ 9444).

Депутат, зокрема, пропонує встановити, що правило обов`язкової місцевої складової на рівні 15% від кошторисної вартості проекту застосовується до енергооб`єктів, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року і які будуть введені в експлуатацію до 1 січня 2013 року,

Питома вага в розмірі 30% застосовується до об`єктів, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року і які будуть введені в експлуатацію після 1 січня 2013 року, і 50% - для об`єктів, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року і які будуть введені в експлуатацію після 1 січня 2014 року.

Крім того, депутат пропонує на законодавчому рівні закріпити прерогативу Національної комісії регулювання електроенергетики на розробку та затвердження порядку визначення місцевої складової при будівництві альтернативних електроустановок.

І. ГЛУЩЕНКО також пропонує уповноважити Кабінет міністрів України затвердити порядок видачі сертифікатів, які підтверджують походження продукції, що враховуються при визначенні частки місцевої складової, оскільки, на думку депутата, норми чинного Митного кодексу (глава 49) не можуть бути прямо застосовані в даній сфері.