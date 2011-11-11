Розпорядником коштів чорнобильських програм стало Держагентство з управління зоною відчуження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон, який головним розпорядником коштів по програмі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об`єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему визначає Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 3960-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення найменувань головного розпорядника коштів».

На виконання указу Президента України від 6 квітня 2011 року, яким функції головного розпорядника коштів за вказаними Загальнодержавними цільовими програмами покладаються на Державне агентство України з управління зоною відчуження, законом вносяться зміни до додатків Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженої Законом «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», і додатка до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об`єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об`єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», шляхом заміни слів «МНС», «Мінпаливенерго» відповідно словами «ДАЗВ», «Міненерговугілля», та слів «Мінрегіонбуд» і «Мінжитлокомунгосп» – словами «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».