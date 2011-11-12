На модернізацію української ГТС необхідно мінімум 4,8 млрд. дол. - експерти Mott MacDonald

За розрахунками компанії Mott MacDonald, реконструкція й модернізація української газотранспортної системи обійдеться Україні мінімум у 4,8 млрд. дол. за семирічний період.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня. Україна» (№41 від 11-18 листопада 2011 р.) із посиланням на дані техніко-економічного обгрунтування модернізації «Південного» й «Північного» газотранзитних коридорів, підготовленого Mott MacDonald у вересні на замовлення НАК «Нафтогаз України».

Пріоритизація проектів модернізації, запропонована в ТЕО, базується на порівняно недорогих ремонтах, що дасть змогу утримувати газотранспортну систему України в нормальному робочому стані до повної модернізації.

Для цього Mott MacDonald рекомендує впродовж найближчих восьми-десяти років інвестувати (освоїти) мінімум 2,8 млрд. дол. у міні-проекти для підтримки системи в робочому режимі.

Mott MacDonald у своєму дослідженні підтвердила, що ГТС, крім проектних і будівельних неточностей, в основному страждає через відсутність належного фінансування планових робіт. А відомі аварії - результат заводських дефектів і корозії або ж будівельних недоліків при укладанні лінійної частини трубопроводів і будівництві компресорних станцій.

Другий висновок компанії: на основі статистики аварій і дефектів магістральний газопровід Уренгой-Помари-Ужгород (довжина територією України - 1137,97 км) названий пріоритетним для реконструкції.

Експерти також запропонували пріоритетну послідовність реконструкції магістральних газопроводів: газопроводи «Союз», «Прогрес» і Єлець-Кременчук-Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл (ЄКАТІ).

Для підвищення ККД тепловій ефективності експерти Mott MacDonald рекомендують ширше використовувати парові газотурбіни та електрогенератори, що створить економію й позитивний екологічний ефект. Також фахівці компанії рекомендують встановити на вході зі сходу додаткові сучасні газовимірювальні станції для здійснення точного комерційного обліку газу. При цьому існуючі ГВС на виході з ГТС на Заході підлягають модернізації.

Крім того, експерти рекомендують задіювати сучасну систему SKADA для інтеграції систем управління і обліку газу для зниження його втрат у системі.

Загалом Mott MacDonald визнав високим рівень компетенції фахівців «Укртрансгазу» - дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України», яка обслуговує ГТС.

«І технічний стан ГТС (як випливає з дослідження - УНІАН), виявляється, не такий вже плачевний, як про це кричить всюди російський «Газпром», - зазначає газета.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз Україна» планує вкласти 543 млн. дол. у модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Планується, що 308 млн. дол. з цієї суми складатимуть інвестиції, а решта – власні фінанси.

Роботи з модернізації планується проводити від 3 до 5 років залежно від конкретних потреб. На модернізацію всього газопроводу необхідно близько 1,2 млрд. дол.

Міненерго має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів із модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію та реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою за величиною в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів довжиною 37,6 тис. км у однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ із Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.