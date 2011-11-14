Поставки газу до Китаю можуть бути зіставні з поставками до Європи – Медведєв

Москва. Поставки російського газу до Китаю можуть бути зіставні з поставками до Західної Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав у ході Ділового самміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Гонолулу.

«Тільки-но переговори завершаться, а основне питання завжди одне – ціна, всі перешкоди будуть зняті, і газ поставлятиметься у великих обсягах. Думаю, що потенціал поставок трубного газу до Китайської Народної Республіки абсолютно зіставний з тими обсягами, які ми поставляємо до країн Західної Європи», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що існують два проекти з поставок трубного газу до Китаю – західним і східним маршрутами.

Він зазначив, що зараз продовжуються переговори з китайськими партнерами про те, на яких умовах цей газ поставлятиметься.

«Питання тільки одне – ціна. Вся решта речей зрозуміла, визначена. І за ціною ми вже дуже близькі до того, щоб остаточно домовитися. Отже я думаю, що у найближчому майбутньому, в короткій перспективі ми домовимося і почнемо здійснення цього великого проекту», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, усього в поточному році, за оптимістичним прогнозом «Газпрому», експорт газу у далеке зарубіжжя становитиме 158 млрд. кубометрів, зокрема до країн Європи - до 155 млрд. кубометрів. Раніше у концерні оцінювали обсяг поставок до ЄС на рівні 138,6 млрд. кубометрів.