В Японії відбулася багатотисячна демонстрація проти використання атомної енергії

Багатотисячна демонстрація проти використання атомної енергії відбулася в адміністративному центрі третього за величиною острова Японії Кюсю - місті Фукуока.

Як передає ІТАР-ТАСС, за повідомленнями місцевих ЗМІ, на демонстрацію зібралося понад 15 тисяч супротивників використання атомної енергії, які вимагають повного демонтажу усіх АЕС у країні.

Багатотисячний натовп зібрався в одному з парків міста з плакатами в дусі - "Даєш світ без атомної енергії" і “Не дозволимо повторитися кошмару Фукусіми". Після чого учасники акції організовано попрямували до центру міста, співаючи пісень аналогічного змісту. Демонстрація пройшла без ексцесів, конфліктів із силами правопорядку не спостерігалося.

Після ядерної кризи на АЕС "Фукусіма-1", що виникла унаслідок стихійного лиха 11 березня, подібні демонстрації стали достатньо частими в Японії, жителі якої почали всерйоз побоюватися мирного атома.