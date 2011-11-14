Борг ТКЕ за газ становить 5,3 млрд. грн.
За даними ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», рівень розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за природний газ, спожитий із початку минулого опалювального періоду - з 1 жовтня 2010 р., залишається незадовільним.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
У повідомленні зазначається, що станом на 11 листопада 2011 р. заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий із 1 жовтня 2010 р., становить 3,98 млрд. грн. (без ПАТ «Київенерго»). Заборгованість столичної енергокомпанії ПАТ "Київенерго" за 2010-2011 роки становить 1,32 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. - 75%).
Рівень розрахунків підприємств ТКЕ становить 73%.
Найбільша заборгованість залишається у підприємств ТКЕ Донецької (722 млн. грн.), Дніпропетровської (625 млн. грн.), Харківської (592 млн. грн.), Луганської (253 млн. грн.), Одеської ( 220 млн. грн.), Львівської (134 млн. грн.), Запорізької (121 млн. грн.) і Київської (110 млн. грн.) областей, а також АР Крим (194 млн. грн.) і м. Севастополь (96 млн. грн.).
Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 року природний газ - у підприємств ТКЕ Закарпаття (43%), м. Севастополь (54%), АР Крим (61%), Луганської (63%), Івано-Франківської (64%), Донецької (65%), Дніпропетровської (66%), Рівненської (67%), Харківської (68%), Житомирської та Одеської (по 69%) областей.
ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади і підприємств ТКЕ на незадовільний рівень розрахунків тепловиробників за спожитий природний газ і відзначає необхідність терміново погасити заборгованість.
Також компанія зазначає, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ.
Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.
Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 р. № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами природного газу.