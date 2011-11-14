Україна за 9 місяців збільшила імпорт газу на 68,5%

Україна у січні-вересні 2011 року збільшила імпорт природного газу на 68,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 10 млрд. 340,613 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, об'єм імпорту природного газу в січні-вересні у загальному об'ємі імпорту склав 17,4%.

Водночас, як зазначили у Держстаті, за 9 місяців Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 4,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 3 млрд. 334,203 млн. дол.

Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту в січні-вересні склав 5,6%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-вересні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7% порівняно з 2009 роком - до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Об'єм імпорту природного газу у 2010 році в загальному об'ємі імпорту склав 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5% порівняно з 2009 роком - до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту у 2010 році склав 6,9%.