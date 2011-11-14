"Вугілля України" залучило в "Промінвестбанку" лінію у 500 млн. грн.

Державне підприємство "Вугілля України" залучило в ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" кредитну лінію у розмірі 500 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому держпідприємством на порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, за умовами договору, підписаного 3 листопада, лінія залучена на рік під 19,5%. Вартість послуг банку складе 98,5 млн. грн. (з ПДВ).

Мета залучення позикових коштів у тендерній документації не уточнюється, як і причини незалучення аналогічного кредиту в 500 млн. грн. у рамках вказаних торгів по лоту №2.

Як повідомляв УНІАН, у березні "Вугілля України" залучило в "Укрексімбанку" кредитні кошти на загальну суму 1 млрд. грн. під 18% річних.

Довідка УНІАН. ДП "Вугілля України" є оператором Гуртового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично усього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, які є в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.