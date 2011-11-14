Україна збільшила споживання електроенергії на 2,1%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), у січні-жовтні виросло на 2,1%, або на 3,205 млрд. кВт/год, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 152,788 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за звітний період об'єм споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 2,7%, або 3,221 млрд. кВт/год порівняно з січнем-жовтнем 2010 року - до 123,866 млрд. кВт/год.

У жовтні 2011 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні скоротилося на 0,4% порівняно з жовтнем 2010 року - до 12,643 млрд. кВт/год.

За даними міністерства, промислові підприємства України в січні-жовтні збільшили споживання електроенергії на 2,8%, або 1,637 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року - до 54,248 млрд. кВт/год. Водночас, підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 1%, або 308,6 млн. кВт/год, - до 31,543 млрд. кВт/год.

Транспортні підприємства за 10 місяців збільшили споживання електроенергії на 5,7% - до 8,082 млрд. кВт/год, комунально-побутові - на 0,4%, до 14,920 млрд. кВт/год.

Об'єми споживання електроенергії населенням за вказаний період виросли на 2,9%, або 782,8 млрд. кВт/год порівняно з січнем-жовтнем 2010 року - до 31,398 млрд. кВт/год.

У міністерстві зазначають, що в цілому частка промисловості в загальному об'ємі споживання електроенергії в Україні у січні-жовтні збільшилася з 48,8% до 48,9%, населення - знизилася з 25,4% до 25,3%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), виросло на 9,5% або 14,882 млрд. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 183,9 млрд. кВт/год. Об'єм споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5% чи 12,824 млрд. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 147,33 млрд. кВт/год.

У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), скоротилося на 8,7% або 16,151 млрд. кВт/год порівняно з 2008 роком - до 169,009 млрд. кВт/год. Об'єм споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9% або 13,332 млрд. кВт/год порівняно з 2008 роком - до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком - до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6% або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год - до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.