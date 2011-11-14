«Турбоатом» здійснить модернізацію ЦНТ енергоблоку Старобешівської ТЕС

ВАТ "Турбоатом" (Харків) виграв тендер енергогенеруючої компанії "Добасенерго" (Донецьк) на надання послуг з модернізації циліндра низького тиску турбогенератора із заміною ротора енергоблока №13 Старобешівської ТЕС (встановлена потужність 200 МВт).

Про це сказано в повідомленні "Донбасенерго", оприлюдненому на порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, вартість модернізації у рамках договору, підписаного сторонами 4 листопада, складе 60,153 млн. грн.

Згідно з умовами тендеру, реконструкція ЦНТ має бути здійснена у липні-вересні 2012 року. За її підсумками замовник очікує збільшення ККД ЦНТ на рівні не менше 85%, а також збільшення номінальної електричної потужності турбіни блоку не менше, ніж на 8 МВт.

Як повідомляв УНІАН, тендер на реконструкцію котельного устаткування блоку №13 Старобешівської ТЕС виграв ВАТ "Енергомашинобудівний Альянс".

Реконструкція котла має бути завершена до травня 2012 року.

Вартість послуг підрядника складе 179,953 млн. рублів (з ПДВ) або 68,684 млн. грн. за курсом НБУ.

Довідка УНІАН. ПАТ "Донбасенерго" експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких складає 2550 МВт.

Статутний фонд ПАТ "Донбасенерго" складає 236 млн. 443,01 тис. грн.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК "Енергетична компанія України".

Компанія у 2010 році збільшила чистий збиток у 4,4 разу порівняно з 2009 роком - до 147,938 млн. грн.