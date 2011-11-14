Перша нитка «Північного потоку» працює в режимі перекачування 8-9 млрд. куб. м на рік

Москва. Перша нитка "Північного потоку" зараз працює в режимі перекачування 8-9 млрд. куб. м в рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Москві віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

"Сьогодні, я так розумію, по ньому ("Північному потоку" - УНІАН) йде газ з розрахунку 8-9 млрд. куб. м на рік за проектної потужності 27,5 млрд. куб. м", - сказав В. ЯЗЄВ.

За його словами, продуктивність газопроводу поступово збільшуватиметься в ході його експлуатації до проектної потужності.

Він запевнив, що відповідні об'єми вже законтрактовані споживачами в Європі.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в експлуатацію введена перша нитка газопроводу "Північний потік".

Довідка УНІАН: Газопровід на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд (офіційний кінцевий пункт; безпосередній вихід на сушу і основні технічні споруди розташовані в м.Любмін) протяжністю 1128 км матиме дві паралельні гілки, розраховані на постачання 55 млрд. куб. м газу на рік. По "Північному потоку" російський природний газ доставлятиметься безпосередньо німецьким і європейським споживачам.

Сировинна база "Північного потоку" - Південно-російське і Штокманівське родовища.

Урочиста закладка газопроводу відбулася 9 грудня 2005 р. в с. Бабаєво Вологодської області.

6 вересня 2011 року Володимир ПУТІН дав старт подачі технологічного газу на морську ділянку газопроводу "Північний потік" на газокомпресорній станції "Портова", яка є кінцевою точкою магістрального газопроводу Грязовець-Виборг, у якій він з'єднується з "Північним потоком".

Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується у кінці 2012 р. Будівництво газопроводу "Північний потік" веде Nord Stream AG - спільне підприємство, власниками якого є "Газпром" BASF SE ("A+"/прогноз "стабільний")/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.