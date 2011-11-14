«Північний потік» може зменшити транзит через Україну на 30 млрд. куб. м на рік – Язєв

Москва. Запуск двох ниток газопроводу "Північний потік" може зменшити транзит через Україну на 30 млрд. куб. м на рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Москві віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

Він зазначив, що якщо вважати, що в Європу поставляється близько 150 млрд. куб. м., то через Україну експортується близько 100 млрд. куб. м.

"Сьогодні передбачено, що близько 22 млрд. куб. м газу, які поставлятимуться через "Північний потік", це - зараз законтрактований газ. А ще близько 30 млрд. куб. м, які дозволяють транспортувати проектні потужності газопроводу, вже були законтрактовані раніше і цей об'єм перерозподілятиметься між Україною і новим маршрутом", - сказав В. ЯЗЄВ.

"Пуск "Північного потоку", що зменшує монопольне становище України, хоч поки і не значно, стримає запал українських політиків спекулювати і шантажувати українським транзитом", - додав він

При цьому він сказав, що ніяких труднощів з Україною у "газовому" питанні немає.

"У нас нормальний контракт до 2019 року, який виконується обома сторонами", - сказав В. ЯЗЄВ.

Він також вважає, що сьогодні немає підстав говорити про транзитні ризики через Україну.

"Для цього немає ніяких підстав - ні технічних, ні технологічних, ні фінансових, ні юридичних", - зазначив В. ЯЗЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в експлуатацію введена перша нитка газопроводу "Північний потік".

Довідка УНІАН: Газопровід на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд (офіційний кінцевий пункт; безпосередній вихід на сушу і основні технічні споруди розташовані в м.Любмін) протяжністю 1128 км матиме дві паралельні гілки, розраховані на постачання 55 млрд. куб. м газу на рік. По "Північному потоку" російський природний газ доставлятиметься безпосередньо німецьким і європейським споживачам.

Сировинна база "Північного потоку" - Південно-російське і Штокманівське родовища.

Урочиста закладка газопроводу відбулася 9 грудня 2005 р. в с. Бабаєво Вологодської області.

6 вересня 2011 року Володимир ПУТІН дав старт подачі технологічного газу на морську ділянку газопроводу "Північний потік" на газокомпресорній станції "Портова", яка є кінцевою точкою магістрального газопроводу Грязовець-Виборг, у якій він з'єднується з "Північним потоком".

Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується у кінці 2012 р. Будівництво газопроводу "Північний потік" веде Nord Stream AG - спільне підприємство, власниками якого є "Газпром" BASF SE ("A+"/прогноз "стабільний")/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.