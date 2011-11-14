Завтра у Москві пройде IХ Міжнародний Форум «Газ Росії – 2011»

Москва. Завтра, 15 листопада, у Москві, в центральному офісі ВАТ "Газпром" пройде IХ Міжнародний Форум "Газ Росії - 2011".

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Москві віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

Він зазначив, що у форумі запланована участь більше 500 учасників з різних країн.

В. ЯЗЄВ повідомив, що планують виступи заступників глави "Газпрому" Олександра МЕДВЕДЄВА і Валерія ГОЛУБЄВА.

При цьому В.ЯЗЄВ сказав, що Україну представлятимуть співробітники Національного газового союзу України.

"Планувався виступ голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Євгенія БАКУЛІНА, але, врешті-решт відмовилися українці брати участь. Підкреслю, що в цьому не потрібно чогось убачати, окрім реальної зайнятості", - сказав В. ЯЗЄВ.

За його словами, на форумі обговорюватимуть попередні підсумки роботи російської газової галузі в 2011 році, а також основні завдання на 2012 рік. Істотна увага буде приділена стану і тенденціям на світових регіональних ринках природного газу Далекого сходу Росії, енергетичній безпеці, енергоефективності і ресурсозберіганню, енергодипломатії і міжнародному партнерству. З тематичними доповідями на форумі виступлять представники академічних кіл, керівники провідних російських і зарубіжних нафтогазових компаній, додав він.

В. ЯЗЄВ вестиме форум, а також виступить на ньому з базовою доповіддю.

У роботі форуму "Газ Росії - 2011" візьмуть участь представники міністерств, уряду Російської Федерації, депутати Державної думи і Ради федерації ФС РФ, глави дипломатичних місій зарубіжних країн. А також представники Європейського союзу газової промисловості, правління ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт", компанії "BP Russia", "E.ON Ruhrgas", "Statoil ASA", "South Stream AG", "Total E&P Russie", ТОВ "НГК "ІТЕРА", ВАТ "НОВАТЕК", ВАТ "СИБУР" та інші.