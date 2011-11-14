Росія розраховує збільшити видобуток газу до 690 млрд. куб. м, експорт - до 200 млрд. куб. м

Москва. Росія розраховує у 2012 році збільшити видобуток газу до 690 млрд. куб. м і експорт до 200 млрд. куб. м.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Москві віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

"Російський "Газпром", незалежні виробники, "Новатек" найактивнішим чином нарощують об'єми видобутку, і ми прогнозуємо наступного року видобуток у межах 680-690 млрд. куб. м і експорт до 200 млрд. куб. м", - сказав В.ЯЗЄВ.

Як повідомляв УНІАН, усього в поточному році, згідно з оптимістичним прогнозом "Газпрому", експорт газу в країни далекого закордоння складе 158 млрд. кубометрів, у тому числі в країни Європи - до 155 млрд. кубометрів. Раніше в концерні оцінювали об'єм поставок в ЄС на рівні 138,6 млрд. кубометрів.