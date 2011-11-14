Оман приєднався до Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерго РФ за підсумками 13-ї міністерської зустрічі ФКЕГ, що пройшла напередодні в м. Доха (Катар).

«Ухвалене рішення про вступ до організації Оману. На розгляді знаходяться заявки ще від кількох держав. Також багато колег висловилися за необхідність розширення повноважень і сфер діяльності форуму - займатися новими технологіями, поглиблювати аналітичну, експертну роботу», цитує голову Міненерго Росії Сергія ШМАТКА прес-служба міністерства.

За його словами, Форум набуває необхідної інституціоналізації, і з`являється дедалі більше бажаючих вступити в цю організацію.

«Форум стає ефективним майданчиком для обговорення різних питань розвитку газового ринку», - підкреслив С.ШМАТКО.

За підсумками засідання прийняте рішення про продовження повноважень генерального секретаря ФКЕГ Леоніда БОХАНОВСЬКОГО ще на два роки.

Крім того, під час міністерської зустрічі ФКЕГ був прийнятий бюджет організації на 2012 рік.

Наступна Міністерська чергова зустріч ФКЕГ, запланована на 2012 рік, пройде в Екваторіальній Гвінеї. С.ШМАТКО обраний співголовою цієї зустрічі.

Довідка УНІАН: Форум країн-експортерів газу був заснований у 2001 році в Тегерані. На сьомій міністерській зустрічі ФКЕГ у Москві у грудні 2008 року форум був трансформований у міжнародну організацію з наданням їй відповідного юридичного статусу. Штаб-квартира ФКЕГ знаходиться в Доху (Катар).

До постійних учасників ФКЕГ відносяться Алжир, Болівія, Венесуела, Єгипет, Іран, Катар, Лівія, Нігерія, Росія, Тринідад і Тобаго, а також Екваторіальна Гвінея. Статус спостерігача мають Нідерланди, Норвегія і Казахстан.