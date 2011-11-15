НКРЕ пропонує варіант врегулювання питання боргів держшахт перед електромережами

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) звернеться до Міністерства енергетики і вугільної промисловості України з пропозицією врегулювати проблему незадовільних розрахунків вугільних підприємств з державною енергопостачальною компанією "Регіональні електричні мережі".

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним зверненням до міністерства регулятор вирішив звернутися на засіданні у понеділок.

У зверненні, крім іншого, регулятор запропонує Міненерговугілля ініціювати внесення відповідних змін до держбюджету, зокрема, передбачивши у загальному обсязі державної підтримки держшахт окремий рядок, на якому акумулюватимуться кошти виключно для розрахунків за електроенергію.

НКРЕ також звернеться до Мінфіну і Кабінету міністрів України з проханням розглянути і сприяти в вирішенні питання.

Як повідомив голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО, заборгованість державних вуглевидобувних підприємств перед «Регіональними електромережами» на даний час досягла 908 млн. грн. При цьому, рівень розрахунків не перевищує 75%. Це, в свою чергу, не дозволяє енергопостачальній компанії своєчасно і в повному обсязі розраховуватися з ДП «Енергоринок», а також виконувати інвестиційну програму, затверджену регулятором. С.ТІТЕНКО уточнив, що на сьогодні інвестпрограма «Регіональних мереж» виконана лише на 33,6%.

«Якщо не розв`язати проблему на системному рівні, то нічого не зміниться. Або компанію потрібно розформовувати, або вирішувати проблему розрахунків вугільників», - зазначив С.ТІТЕНКО.

Довідка УНІАН. ДП «Регіональні електромережі» (раніше ДП «Укренерговугілля») було створено на базі ПЕМ «Донецьквугілля» наказом Міністерства палива та енергетики від 13 лютого 2003 року. Підприємство здійснює передачу і поставку електроенергії шахтам Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Луганської і Львівської областей за тарифами нижче, ніж у обласних енергопостачальних компаній.