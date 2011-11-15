У РФ експортне мито на нафту з 1 грудня може вирости до 406,6 дол./тонна

Експортне мито на нафту з РФ від 1 грудня 2011 року може вирости на 13,6 долара - до 406,6 долара за тонну з 393 доларів за тонну в листопаді, виходячи з середньої ціни моніторингу Мінфіну і формули розрахунку експортного мита згідно з новим режимом оподаткування нафтової галузі "60-66".

Як повідомив "Прайму" експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович, середня ціна на нафту за період моніторингу з 15 жовтня по 14 листопада 2011 року склала 111,1678 долара за баррель.

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 грудня може вирости на 10,2 долара - до 200,9 долара за тонну з 190,7 долара за тонну в листопаді.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в грудні може скласти 268,3 долара проти 259,3 долара за тонну в листопаді, підвищене експортне мито на бензин - 365,9 долара проти листопадових 353,7 долара за тонну.

Система розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти "60-66", затверджена постановою уряду РФ, введена з 1 жовтня 2011 року.