Ціна нафти росте на очікуваннях статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 15 листопада, ціни на нафту ростуть на тлі очікування статданих зі США щодо запасів палива.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже підвищилася на 0,02 долара або на 0,02% - до 98,16 долара за баррель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,51 долара або на 0,546% - до 112,4 долара за баррель.

Аналітики очікують, що тижневі запаси нафти у США скоротилися на 1 мільйон баррелів або 0,3%, запаси бензину також знизилися на 1 мільйон баррелів.

Водночас стримати ріст ф'ючерсів допомагають побоювання щодо боргових проблем у Європі, передає Bloomberg.