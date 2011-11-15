Газпром: Європі використання газу вигідніше від розвитку альтернативних джерел енергії

У російському "Газпромі" вважають, що для Європи використання газу вигідніше, ніж розвиток альтернативних джерел енергії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заступник голови правління ВАТ "Газпром" генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олександр МЕДВЕДЄВ сказав, виступаючи на Форумі "Газ Росії - 2011" в Москві.

"Про поновлювані джерела енергії говорять багато і з ентузіазмом. Безумовно, енергію сонця, вітру, води необхідно використовувати, Але, як кадуть, диявол криється в деталях. У якому об'ємі, і якою ціною? Ось головне питання, на яке ще не усі готові відповідати професійно і відверто", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що багато політиків, особливо в Європі виступають за посилене впровадження поновлюваних джерел енергії для з боротьби зі згубними екологічними змінами. При цьому закривають очі на очевидні факти - ці джерела не лише не надійні, але залишаються дуже дорогими. У значних об'ємах їх можна використовувати лише порушуючи баланс між паливною конкуренцією, використовуючи субсидії, що у свою чергу веде до недоінвестування в інші види виробництва енергії.

"За наявності нинішніх складнощів у фінансових і бюджетних сферах низки країн ЄС, навряд чи можна говорити про ефективну енергетику, яка використовує поновлювані джерела", - упевнений він.

О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що ряд найбільших компаній, які поставляють або продають газ Європі, нещодавно організували неформальну групу - Форум на захист природного газу. Замовлене їм дослідження показало серйозні переваги "блакитного палива" перед поновлюваними джерелами енергії, додав він.

Зокрема, використання метану замість енергії сонця і вітру за нинішнього рівня технологій здатне зменшити капітальні витрати на 450-500 млрд. євро для скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу, як це сформульовано в довгострокових цілях Європейської комісії.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, було б цікаво провести подібні дослідження для азіатсько-тихоокеанського регіону.

"Упевнений, результат також виявиться на користь газу", - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що газ може задовольнити піковий попит, чого не можуть зробити альтернативні джерела енергії.

Він зазначив, що з наявних сьогодні енергетичних ресурсів, природний газ за своїми властивостями має потенціал для збільшення частки в глобальному енергетичному пакеті - він безпечніший, екологічний, дешевший за нафту за теплотворенням, його запаси великі.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, сланцевий газ може зіграти певну балансуючу роль на деяких ринках, а СПГ може розширити географію постачань, а у вигляді моторного палива конкурувати з нафтопродуктами.

"Газ - це паливо XXI століття без всяких перебільшень" - підкреслив він.