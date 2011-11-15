Азаров не коментує хід газових переговорів: "Закінчаться – розкажемо"

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ поки не коментує хід і можливі результати газових переговорів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив на брифінгу у вівторок, 15 листопада.

Зокрема, на прохання прокоментувати цю тему, М.АЗАРОВ заявив: "Коли закінчаться (переговори - УНІАН) - розповімо".

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Він нагадав, що основою переговорів, які ведуться зараз, між Україною і Росією в газовій сфері стала зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем'єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ в Завидово (Росія) у вересні.

9 листопада у Києві у рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі "Газпром" зазначив, що переговорний процес ведеться інтенсивно і до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.