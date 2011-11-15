Україна за 10 місяців скоротила видобуток газу на 0,6%, нафти – на 6%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-жовтні скоротили видобуток природного газу на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 15,9 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, у січні-жовтні видобуток нафти в Україні скоротився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2,027 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-жовтні скоротили на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 733,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшили 9,1% - до 0,598 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5% порівняно з 2009 роком - до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5% порівняно з 2009 роком - до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2010 році скоротили на 8,8% порівняно з 2009 роком - до 928 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротили на 12,0% - до 655 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", які входять в структуру НАК "Нафтогаз України".