Спеціалісти закликають Президента відкликати вето на закон про біогаз

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА), учасники ринку і експерти закликають Президента Віктора ЯНУКОВИЧА відкликати своє вето, накладене на закон про розповсюдження дії т.з. «зелених» тарифів на електроенергію, що генерується на основі біогазу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН заявили директор ЄУЕА Олена РИБАК, голова ради ЄУЕА Дейв ЯНГ, директор HAASE Energietechnik AG Йорг МАЙСНЕР, а також директор науково-технічного центру «Біомаса» Георгій ГЕЛЕТУХА.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ц.р. В.ЯНУКОВИЧ ветував закон про розповсюдження дії так званих «зелених» тарифів на електроенергію, що виробляється з біогазу (законопроект № 8028).

Як відзначив Г.ГЕЛЕТУХА, накладення вето є алогічним кроком і йде врозріз з раніше озвучуваними на рівні Президента і уряду заявами про необхідність розвитку сектора відновлюваної енергетики з метою мінімізації залежності від енергоресурсів, що імпортуються.

«Ще в серпні-жовтні у всіх заявах і програмних документах явно звучала підтримка альтернативної енергетики і відновлюваних джерел енергії, а цим вето тренд кардинально змінюється. Саме по собі вето суперечить, наприклад, таким актам, як доручення Президента від 22 серпня, Держпрограма енергоефективності, заяви про економію газу тощо», - сказав він.

Щодо аргументів, висунутих Президентом в обгрунтування своєї позиції, Г.ГЕЛЕТУХА відзначив, що основні з них не витримують критики і спростовуються науковими розрахунками і досвідом розвитку сектора біогазу в суміжних державах.

«Тут має місце недостовірна інформація, на основі якої ухвалено неправильне рішення», - наголосив експерт

Крім того, відзначив він, надуманим є твердження, що функціонування в рамках енергосистеми установок на біогазі може негативно впливати на стабільність її роботи. Навпаки, відзначив Г.ГЕЛЕТУХА, існування таких установок не тільки позитивно позначиться на маневреності та стійкості роботи мережі, а й дозволить стабільно забезпечувати електро- і тепловою енергією невеликі населені пункти поблизу місць їх локації.

У свою чергу Д.ЯНГ відзначив, що закон про «зелений» тариф для біогазу є важливим з погляду вирішення екологічних проблем України, оскільки, крім реальної фінансової вигоди, будівництво установок біогазів на територіях полігонів побутових відходів сприятиме вирішенню назрілої проблеми рекультивації звалищ, які на сьогоднішній день займають 4% території країни.

«Звалища є місцем зосередження екологічної катастрофи, що супроводжується забрудненням місцевості та викидами метану. Це не сприяє вирішенню проблеми зміни клімату. Вето позбавляє інвесторів привабливих термінів окупності, а отже, лише посилює проблему», - сказав він.

У свою чергу Й.МАЙСНЕР, компанія якого вже реалізувала в Україні низку проектів з утилізації звалищного газу, відзначив, що за ухваленням закону з великою увагою стежили ряд великих іноземних інвесторів, які планують розвивати в Україні напрям біогазу. Ветування закону, переконаний Й.МАЙСТЕР, відлякує інвесторів, і тим самим позбавить Україну можливості розвитку одного з перспективних напрямів відновлюваної енергетики.

Директор ЄУЕА О.РИБАК уточнила, що на сьогоднішній день потенціал України з інсталяції установок біогазів оцінюється в 3 тис. одиниць сумарною встановленою потужністю 500 МВт. При цьому вона зазначила, що будівництво потужностей біогазів, крім стабільного джерела електроенергії, дасть Україні також можливість отримання теплової енергії та високоякісних органічних добрив для сільського господарства.

Вона також повідомила, що 14 листопада ЄУЕА і учасники ринку направили на адресу Президента і Верховної Ради лист з вимогою скасувати вето на закон і ухвалити закон із відповідними поправками.