"Енергоінвест" увів в експлуатацію другу чергу Слободо-Бушанської СЕС

Компанія "Енергоінвест" 15 листопада ввела в експлуатацію другу чергу Слободо-Бушанської сонячної електростанції в Ямпільському районі Вінницької області.

Про це УНІАН повідомив президент "Енергоінвесту" Володимир Житник.

За його словами, друга черга складається з 18 рядів по 76 панелей, кожна панель потужністю 235 Вт.

Всього перша і друга черги складаються з 32 рядів загальною потужністю 571,5 кВт.

Обсяг інвестицій в будівництво першої та другої черги склав 15,2 млн. грн.

У рік станція дозволяє економити 1039 тонн вугілля або 627 тис. куб. м газу. Термін окупності становить 6 років.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Спільне підприємство« Енергоінвест» (Вінниця) ввело в експлуатацію першу чергу Слободо-Бушанської СЕС у Вінницькій області встановленою потужністю 250 кВт 26 вересня ц.р.

Довідка УНІАН. Компанія "Енергоінвест" експлуатує 12 малих ГЕС у Вінницькій області на річках Мурафа, Південний Буг і Соб, 1 - у Львівській області на річці Стрий та 1 - в Івано-Франківській області на річці Прут. Сумарна потужність цих ГЕС - 14 МВт.