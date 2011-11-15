У результаті газових переговорів Україна може економити до 6 млрд. дол. на рік – Азаров

У разі досягнення очікуваних результатів у газових переговорах Україна зможе економити до 6 млрд. дол. на рік завдяки зниженню ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ефірі Першого національного телеканалу.

«Як тільки-но ми домовимося про прийнятну ціну на газ, то одержимо відразу «плюс», грубо кажучи, 500 млн. доларів на місяць. Це за рік 6 мільярдів. Якби ми цей ресурс мали цього року – у нас взагалі жодних проблем не виникло б», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Він нагадав, що основою переговорів, що ведуться зараз, між Україною і Росією в газовій сфері стала зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Завідово (Росія) у вересні.

9 листопада в Києві в рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі «Газпромом» було відзначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно і до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.