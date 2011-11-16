Внесено зміни у порядок розрахунків за газ та електроенергію

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 262 із 283 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено внести зміни до Закону “Про питну воду та питне водопостачання”, зокрема, уточнено ряд термінів.

Передбачається, що уповноважений банк - це визначена Кабінетом міністрів банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання.

Також законом пропонується, що кошти, які надходять як плата за надання послуг з питного водопостачання від усіх категорій споживачів, зараховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом підприємств питного водопостачання.

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів.

Порядок відкриття і закриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання затверджуються урядом.

Також вносяться зміни до Закону “Про теплопостачання”, якими передбачено, що алгоритм розподілу коштів і порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень теплопостачальних організацій встановлюється: Національною комісією регулювання електроенергетики України для суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії; Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України для суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами та правилами провадження господарської діяльності (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії); Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для інших суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва теплової енергії.

У разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність з виробництва теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами і правилами провадження господарської діяльності, а також діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії, для таких суб’єктів господарювання алгоритм розподілу коштів встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Крім того, передбачено, що кошти, які надходять як плата за поставлену теплову енергію, зараховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальної організації.

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання теплопостачальних організацій перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів.

Порядок відкриття і закриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання затверджуються Кабміном.