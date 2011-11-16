Україна та РФ домовилися про ціну газу, документи підпишуть найближчими днями - джерело

Україна і Росія домовилися про нову ціну на газ, і підписання відповідних документів про фіксацію цієї ціни очікують найближчими днями.

Про це журналістів повідомило джерело в уряді.

"Є домовленість про нову ціну. Найближчими днями очікується підписання відповідних документів", - сказало джерело. Ціну газу джерело не уточнило.

При цьому співрозмовник зазначив, що до підписання планують вирішити низку технічних запитань у контексті проведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

9 листопада в Києві у рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі "Газпром" зазначив, що переговорний процес ведеться інтенсивно і до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.