Україна за 9 місяців імпортувала 3 млрд. куб. м середньоазійського газу

У країна в січні-вересні 2011 р. імпортувала 3,07 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану і Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за звітний період, зокрема з Казахстану імпортовано 973,144 млн. куб. м газу на суму 307,492 млн. дол., з Туркменістану - 1 млрд. 54,155 млн. куб. м на суму 335,935 млн. дол., з Узбекистану - 1 млрд. 41,394 млн. куб м на суму 328,271 млн. дол.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF заявляв, що з квітня холдинг Ostchem почав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, закуповує газ дешевше, ніж "Нафтогаз".

Довідка УНІАН. До Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненська обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.ФІРТАШ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанії "Північнодонецьке об'єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стірол" (Горлівка, Донецька обл.) і "Азот" (Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Д.ФІРТАША.